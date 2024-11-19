Петрович: «Мы заслуживали победу в матче с Данией»

Вратарь сборной Сербии Джордже Петрович прокомментировал результат матча со сборной Дании (0:0) в рамках группового этапа Лиги наций.

«Мы показали отличную игру и заслуживали победу. Конечно, у Дании тоже были моменты, но мне удалось сделать несколько хороших сейвов в первом тайме, а вторая половина прошла гораздо спокойнее, партнёры здорово работали как в обороне, так и в атаке. К сожалению, нам не удалось забить, придётся сыграть в стыках за право остаться в лиге А», - цитирует Петровича пресс-служба УЕФА.

Сербия заняла третье место в турнирной таблице, отстав от датчан на два зачётных балла.