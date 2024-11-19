Гвардиол – о ничьей с Португалией: «Как будто мы сыграли два разных матча в одном»

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол прокомментировал результат матча с Португалией (1:1).

«Возникает ощущение, что мы сыграли два разных матча. В первом тайме мы выглядели уставшими и нуждались в переменах. Вторая половина была гораздо лучше, вся команда двигалась гораздо лучше. Мы хорошо контролировали мяч и создали много моментов, что вылилось в забитый гол. Нам удалось достичь нашей цели, с нетерпением жду четвертьфинала.

Предпочтения по сопернику? Их нет. Тяжело что-то говорить сейчас по этому поводу, нам просто нужно готовиться и становиться лучше», - цитирует Гвардиола пресс-служба УЕФА.