Далич: «Нельзя давать Португалии столько пространства»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвёл итоги матча с Португалией (1:1).

«Португалия сразу же навязала свою игру с помощью высокого прессинга и хорошего передвижения. Мы были слишком пассивно – это существенно усложняло нашу задачу. Нельзя предоставлять Португалии столько пространства. Во втором тайме мы внесли корректировки и играли гораздо лучше соперника», - цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

По итогам группового этапа Лиги наций сборная Хорватии набрала восемь очков и заняла второе место, отстав от сборной Португалии на шесть зачётных баллов, таким образом, подопечные Далича вышли в плей-офф турнира.