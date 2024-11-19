Игрок «Баварии», похоже, дерзко ответил Тухелю

Сборная Испании в понедельник обыграла в Лиге наций Швейцарию со счётом 3:2. Автором победного гола с пенальти стал атакующий полузащитник «Баварии» Брайан Сарагоса, для которого этот гол стал дебютным за «красную фурию».

«В футбол играют ногами, а не языком. Я всегда хотел играть за свою сборную. Пробить пенальти было проявлением характера», - сказал Сарагоса Cadena SER в числе прочего.

Слова Сарагосы о языке могут быть дерзким ответом экс-тренеру «Баварии» Томасу Тухелю. В прошлом сезоне немец указывал на то, что проблемой Сарагосы является незнание немецкого и английского языков.