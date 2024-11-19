Мартинес – о ничьей с Хорватией: «Горжусь нашим выступлением»

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес подвёл итоги матча со сборной Хорватии (1:1).

«В первом тайме мы здорово контролировали мяч, конечно, мы понимали, что играем на выезде против очень сильного соперника. Во второй половине мы пропустили, но у нас было достаточно моментов. Я могу лишь гордиться нашим выступлением, учитывая, что мы дали шанс многим игрокам. Считаю, что ничья является справедливым результатом, да, у Хорватии были опасные моменты, но мы провели сильный первый тайм», - цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Сборная Португалии вышла в плей-офф Лиги наций с первого места, а Хорватия заняла вторую строчку.