Хиль поделился эмоциями от первого гола за Испанию

Вингер Бриан Хиль поделился эмоциями от первого забитого гола за сборную Испании в матче против Швейцарии (3:2).

«Я очень счастлив. Вся команда хотела закончить этот год победой, мы добились поставленной цели. Меня давно не вызывали в сборную, а когда хотели, то был травмирован, но я уверен, что ничего не происходит просто так, поэтому сейчас я в составе и забиваю», - цитирует Хиля пресс-служба УЕФА.

На клубном уровне 23-летний Хиль является игроком «Тоттенхэма», но на правах аренды выступает за «Жирону». В нынешнем сезоне Бриан сыграл 15 матчей за «Жирону», забил два гола и отдал одну результативную передачу.