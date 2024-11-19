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Якин – о поражении от Испании: «Через такие матчи нужно расти»

19 Ноября 2024 • 16:24 Комментировать
Испания
3:2
Швейцария

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин пообщался с журналистами после матча с Испанией (2:3).

«Мы приехали, чтобы показать свой футбол и предоставить практику нескольким футболистам. Испания играла в привычном для себя стиле, много владела мячом, но во втором тайме у нас были шансы, это радует меня. Да, пропустить три гола – это перебор, но мне понравилось многое из того, что я увидел сегодня. 

Подобные матчи дают возможность футболистам проявить себя. Да, возможно, что у нас нет такого состава, как у ведущих сборных, но менно через такие матчи нужно расти», - цитирует Якина пресс-служба УЕФА.

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