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Парикмахер рассказал о просьбе Роналду в кресле

19 Ноября 2024 • 13:09 Комментировать

Парикмахер сборной Португалии Педру Виейра поведал о том, как он работал со звёздным нападающим Криштиану Роналду. По словам Педру, Криштиану попросил его справиться с работой за полчаса.

«Далот сказал мне, что Роналду собирается постричься, он последний в очереди. Я начал нервничать, пока стриг Далота. Он сказал: «Криштиану уже идёт». Я начал слышать, как он поёт по пути из спортзала, и я подумал: «Он идёт, я на самом деле с ним встречусь».

Я никогда этого не забуду. Он сказал: «Сеньор, я могу войти?» Я ответил: «Конечно, это твой дом, а не мой». Я стриг его примерно 25 минут, потому что Криштиану не любит долго сидеть в кресле. Он спросил: «У меня есть 30 минут, ты успеешь?» И я сказал: «Да, я сделаю».

Самое лучшее чувство – когда Роналду делает дубль с твоей стрижкой. Вы чувствуете себя очень счастливым», - цитирует Педру Виейру Marca.

Напомним, что Криштиану Роналду на прошлой неделе забил два гола в ворота Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Диогу Далот ещё теги
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