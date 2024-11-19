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Языковой скандал: Тренера сборной Украины попросили говорить на русском

19 Ноября 2024 • 12:51 Комментировать
Албания
...
Украина
1 3.25 X 3.20 2 2.40
Через 8 ч. 52 мин.

Во вторник вечером сборные Албании и Украины сойдутся в последнем туре групповой стадии Лиги наций. Накануне состоялась пресс-конференция рулевого украинской команды Сергея Реброва.

В начале мероприятия Ребров начал говорить на украинском языке, но так получилось, что переводчик не смог перевести слова на албанский. Дело в том, что переводчик готовился переводить на албанский с русского – украинский язык он не знает. Переводчик попросил Реброва сказать свою фразу на русском, однако украинская сторона отказалась.

Дальше Ребров высказывался уже на английском.

В сборной Албании заявили, что считают русский и украинский языки похожими, поэтому и взяли этого переводчика.

Не пропустите текстовую трансляцию матча Албания – Украина.

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АЛБАНИЯ УКРАИНА
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