Венгрия – Германия: кто победит, где смотреть матч

В рамках шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА во вторник, 19 ноября, между собой сыграют сборные Венгрии и Германии.

Германия после пяти проведённых матчей идёт на первом месте в турнирной таблице, имея 13 очков. Венгрия занимает третье место – пять баллов в активе.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Венгрии одержит победу с вероятностью в 14,2%. Победа сборной Германии возможна с вероятностью в 65,7%, а вот ничья в матче – 20,1%.

Прямая трансляция матча Венгрия – Германия состоится на нашем портале. Стартовый свисток будет дан в 22:45 мск.