Тренер Хорватии Далич прокомментировал выход в плей-офф Лиги наций

«Я сказал в раздевалке подопечным, что они заслужили этот результат своим усердным трудом. В Лиге наций Хорватия провела несколько хороших матчей, включая вторую половину матча с португальцами. Вместе с тренерским штабом мы ввели в состав нескольких молодых футболистов. Хоть у нас и был кризис результатов, но кризиса игры не случалось», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.