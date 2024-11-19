Известны все команды, вышедшие в 1/4 финала Лиги наций

Определились все сборные, которые пробились в четвертьфинальную стадию Лиги наций УЕФА. За путевки в полуфинал престижного турнира поборются по две лучшие команды из каждой группы.

По итогам группового этапа в раунде плей-офф выступят следующие сборные: Португалия, Хорватия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Испания и Дания.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги наций состоится в швейцарском Ньоне 22 ноября. Матчи раунда плей-офф пройдут 20 и 23 марта.

Напомним, что действующим триумфатором престижных соревнований является национальная команда Испании.