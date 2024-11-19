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Босния и Герцеговина – Нидерланды: Возможные стартовые составы на матч Лиги наций

19 Ноября 2024 • 10:30 Комментировать
Босния и Герцеговина
...
Нидерланды
Через 11 ч. 0 мин.

В заключительном туре группы 3 Лиги A Лиги наций сборная Нидерландов встретится в гостях со сборной Боснии и Герцеговины. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» публикует теоретические стартовые составы.

Босния и Герцеговина: Василь (вр), Бурнич, Баришич, Бичакчич, Катич, Дедич, Хайрадинович, Хусейнбашич, Тахирович, Демирович, Джеко.

Нидерланды: Флеккен (вр), Хато, де Врей, де Лигт, Ренсх, Юрриен Тимбер, Виффер, Ноа Ланг, Копмейнерс, Фримпонг, Бробби.

За сборную Нидерландов точно не сыграют защитник Виргил ван Дейк и полузащитник Френки де Йонг. Они покинули стан «тюльпановых», исходя из медицинских соображений.

В очном матче 7 сентября Нидерланды выиграли у Боснии и Герцеговины крупно – 5:2. В пятом туре группового этапа «оранжевые» разобрались с венграми (4:0), тогда как «сине-жёлтые» проиграли немцам со счётом 0:7.

В турнирной таблице группы сборная Нидерландов располагается на втором месте, имея в своём активе восемь очков. Идущая следующей сборная Венгрии отстаёт на три балла.

Матч Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов состоится сегодня, 19 ноября, в Зенице на стадионе «Билино Поле». Стартовый свисток – в 22:45 мск. Текстовая онлайн-трансляция – здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Боснии И Герцеговины сборная Нидерландов

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