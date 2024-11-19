Де ла Фуэнте: «У сборной Испании прекрасное будущее»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте побеседовал с журналистами после победы над Швейцарией в матче Лиги наций (3:2).

Действующие чемпионы Европы едва не допустили осечку, однако смогли в очередной раз победить благодаря точному удару Брайана Сарагосы с пенальти на 93-й минуте. В составе «красной фурии» также отличились Йереми Пино и Брайан Хиль.

«Мы довольны. Мы знаем, какая конкуренция в футболе, и мы должны ценить победу над таким сильным соперником, как Швейцария.

Я не устаю восхищаться нашими новичками. Мы помогаем им чувствовать себя комфортно и проявлять лучшие качества. Нам нужно быстро доносить до них идеи, но это легко, поскольку они очень хороши.

У сборной Испании отличное настоящее и прекрасное будущее. Этим футболистам просто нужно давать играть – так они станут ещё лучше. Конкуренция лишь добавляет мотивации», – цитирует AS де ла Фуэнте.