Венгрия – Германия: Вероятные стартовые составы на игру Лиги наций

В последнем туре группы 3 Лиги A Лиги наций сборная Германии сыграет в гостях против сборной Венгрии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на этот матч.

Венгрия: Дибуш (вр), Жолт Надь, Дардаи, Орбан, Фиола, Болла, Шефер, Адам Надь, Чобот, Собослаи, Варга.

Германия: Нюбель (вр), Госенс, Шлоттербек, Кох, Хенрикс, Нмеча, Андрих, Сане, Брандт, Гнабри, Кляйндинст.

У сборной Германии под вопросом Йозуа Киммих, заменённый в предыдущем матче то ли из-за травмы, то ли нет, которому наверняка будет предоставлен отдых. Дисквалифицирован Джонатан Та.

Германия обеспечила себе первое место в группе, поэтому Юлиан Нагельсманн может со спокойной душой экспериментировать с составом, тем более предстоящий матч для Бундестим выездной.

В пятом туре Германия разгромила Боснию и Герцеговину (7:0), а Венгрия пострадала от Нидерландов (0:4). В турнирной таблице немцы лидируют с тринадцатью очками, у мадьяров пять набранных баллов.

В сентябре Германия выиграла у Венгрии 5:0. Новый матч между ними состоится сегодня, 19 ноября, в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало – в 22:45 мск. Прямая текстовая трансляция состоится здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов