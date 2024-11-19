Сборная Сан-Марино впервые в истории победила в гостях

Сборная Сан-Марино добилась исторического успеха в матче Лиги наций против Лихтенштейна.

Команда одержала волевую победу со счётом 3:1 и добилась повышения в Лигу C. Для Сан-Марино это первый за всю историю выигранный выездной поединок. Кроме того, санмаринцы впервые победили с разницей более чем в один гол и в первый раз добились триумфа, уступая по ходу встречи.

Сборная Сан-Марино финишировала первой в группе 1 Лиги D, набрав семь очков после четырёх туров. Второе место осталось за Гибралтаром, набравшим шесть баллов. Лихтенштейн закончил турнир на последней строчке с двумя очками в зачёте.