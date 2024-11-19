Сборная Испании завершила 2024 год с двумя рекордами

Сборная Испании вырвала победу над Швейцарией в матче Лиги наций (3:2).

Три очка «красной фурии» принёс гол Брайана Сарагосы с пенальти на 93-й минуте встречи. Испанцы финишировали первыми в группе Лиги наций с 16 набранными очками, опередив Данию на восемь баллов.

В 2024 году команда Луиса де ла Фуэнте не потерпела ни одного поражения, если не брать в расчёт товарищеские матчи. Испании удалось победить в 12 из 13 официальных игр, и лишь в сентябрьском поединке с Сербией была зафиксирована ничья (0:0). По данным Opta, действующие чемпионы Европы установили личный рекорд по количеству побед и игр без поражений за один календарный год.