Команды Румынии и Косова напоследок победили, Сан-Марино - в лиге С

В группе С2 Лиги наций сборная Румынии устроила разгром киприотам со счётом 4:1 и на данный момент возглавляет свой квартет. В параллельной встрече футболисты из Косова переиграли литовцев (1:0) и идут вторыми. Пока под вопросом судьба недоигранного поединка Румыния - Косово, но даже в случае возможного технического поражения румыны останутся лидерами.

Также сборная Сан-Марино вырвала путёвку в лигу С, добыв волевую победу в гостях у Лихтенштейна (3:1).