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Команды Румынии и Косова напоследок победили, Сан-Марино - в лиге С

19 Ноября 2024 • 00:47 Комментировать
Лихтенштейн
1:3
Сан-Марино
окончен

В группе С2 Лиги наций сборная Румынии устроила разгром киприотам со счётом 4:1 и на данный момент возглавляет свой квартет. В параллельной встрече футболисты из Косова переиграли литовцев (1:0) и идут вторыми. Пока под вопросом судьба недоигранного поединка Румыния - Косово, но даже в случае возможного технического поражения румыны останутся лидерами.

Также сборная Сан-Марино вырвала путёвку в лигу С, добыв волевую победу в гостях у Лихтенштейна (3:1).

Протокол игры  
Лихтенштейн1:3Сан-Марино
(1:0) Зеле Арон40'  
  46'Лаццари Лоренцо (1:1)
  66'Нанни Никола (1:2)
  76'Голинуччи Алессандро (1:3)
Бюхель БенджаминМарксер Мартин  76' 84' (Саланович Деннис ( 84') Визер Сандро  49'Трабер Ларс  65'Вольфингер Сандро 78' (Хаслер Николас ( 78') Майер Ливио 70' (Обервадитцер Феликс ( 70') Бюхель Марсель 71' (Киндл Кенни ( 71') Зеле АронГёппель МаксимилианСаглам ФерхатНотаро Фабио 84' (Оспельт Филипп ( 84')
Запасные: Бек НикласВольфингер ФабиоШлегель СеверинГрабер ЛукасЛюхингер ЗимонЛо Руссо ЛоренцоФосер Габриэль
Коломбо ЭдоардоФаббри ФилиппоВалентини ДжакомоTommaso BenvenutiТоси АлессандроSamuele Zannoni 62' (Голинуччи Алессандро ( 62') Баттистини Микаэль  86'Лаццари Лоренцо 75' (Муларони Марчелло ( 75') Контадини Андреа 85' (Nicolas Giacopetti ( 85') Берарди Филиппо  60' 61' (Сенсоли Никко ( 61'  71') Нанни Никола 85' (Витайоли Маттео ( 85')
Запасные: Пасолини МаркоGiacomo BenvenutiЗаволи МаттеоФранчози СимонеГолинуччи ЭнрикоРосси ДантеАмичи Пьетро
18 ноября. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).
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Протокол игры 
Румыния4:1Кипр
(1:0) Бирлигея Даниэль 2'  
(2:0) Марин Рэзван 42'  
  52' Питтас Яннис (2:1)
(3:1) Марин Рэзван 80'  
(4:1) Коман Флоринел 83'  
Ницэ Флорин   67' (Тарновану Стефан (   67' Рациу Андрей  Дрэгушин Раду   67' (Буркэ Андрей (   67' Пашкану Александру  Банку Никусор  Марин Рэзван  Марин Мариус   67' (Шут Адриан (   67' Олару Дариус   67' (Коман Флоринел (   67' Хаджи Янис  Бирлигея Даниэль  Михэйлэ Валентин   84' (Митрицэ Александру (   84')
Запасные: Дрэгуш Денис  Алибек Денис  Сава Рэзван  Сореску Деян  Илие Матей  Маня Кристьян  Микулеску Давид
Деметриу Деметрис  Каро Андреас   16'   46' (Антониу Минас (   46'   52' Андреу Стелиос  Лайфис Константинос   74'   77'  Коррейя Андерсон  Лойзу Лойзос  Шполярич Данило   46' (Питтас Яннис (   46' Артиматас Костакис  Какулис Андроникос   46' (Харалампус Харалампос (   46' Ционис Маринос   74' (Макрис Андреас (   74' Сотириу Пиерос   79' (Панайоту Николас (   79')
Запасные: Сотириу Руэль  Сьелис Христос  Михаил Неофитос  Малл Джоэл  Сациас Яннис
 18 ноября. Стадион "Национальный стадион (Бухарест)".
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Протокол игры 
Косово1:0Литва
(1:0) Яшари Мухаррем 5'  
Мурич Ариянет   89'  Хадергьонай Флорент  Красники Илир  Алити Фидан  Войвода Мергим  Жегрова Эдон   79' (Асллани Фисник (   79' Реджбекай Элвис   37'  Бериша Валон   46' (Бютюки Зюмер (   46' Яшари Мухаррем   45'  Рахмани Альбион   46' (Эмерлаху Линдон (   46' Мурики Ведат   79' (Хоти Анди (   79')
Запасные: Муслия Флоран  Садриу Леард  Бекай Висар  Авдыли Илир  Baton Zabergja  Art Smakaj
Гертмонас Эдвинас  Сирвис Пиюс   25'  Гирдвайнис Эдвинас  Уткус Эдгарас  Милашюс Титас  Сливка Выкинтас  Гинейтис Гвидас  Воробьев Модест   79' (Янсонас Ромуалдас (   79' Ласицкас Юстас  Паулаускас Гитис  Черных Фёдор   60' (Голубицкас Паулюс (   60')
Запасные: Должников Артур  Антанавичиус Домантас  Упстас Клаудиюс  Бараускас Доминикас  Берташюс Мантас  Матулявичюс Гедрюс  Микеленис Дейвидас  Паулаускас Валдас  Лекиатас Рокас  Казуколовас Кипрас
 18 ноября. Стадион "Фадиль Вокри".
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