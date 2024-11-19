Команды Румынии и Косова напоследок победили, Сан-Марино - в лиге С

В группе С2 Лиги наций сборная Румынии устроила разгром киприотам со счётом 4:1 и на данный момент возглавляет свой квартет. В параллельной встрече футболисты из Косова переиграли литовцев (1:0) и идут вторыми. Пока под вопросом судьба недоигранного поединка Румыния - Косово, но даже в случае возможного технического поражения румыны останутся лидерами.
Также сборная Сан-Марино вырвала путёвку в лигу С, добыв волевую победу в гостях у Лихтенштейна (3:1).
Протокол игры
|(1:0) Зеле Арон40'
|46'Лаццари Лоренцо (1:1)
|66'Нанни Никола (1:2)
|76'Голинуччи Алессандро (1:3)
Бюхель Бенджамин•Марксер Мартин 76'84' (Саланович Деннис (84') •Визер Сандро• 49'Трабер Ларс• 65'Вольфингер Сандро78' (Хаслер Николас (78') •Майер Ливио70' (Обервадитцер Феликс (70') •Бюхель Марсель71' (Киндл Кенни (71') •Зеле Арон•Гёппель Максимилиан•Саглам Ферхат•Нотаро Фабио84' (Оспельт Филипп (84')
Коломбо Эдоардо•Фаббри Филиппо•Валентини Джакомо•Tommaso Benvenuti•Тоси Алессандро•Samuele Zannoni62' (Голинуччи Алессандро (62') •Баттистини Микаэль• 86'Лаццари Лоренцо75' (Муларони Марчелло (75') •Контадини Андреа85' (Nicolas Giacopetti (85') •Берарди Филиппо 60'61' (Сенсоли Никко (61') • 71'Нанни Никола85' (Витайоли Маттео (85')
18 ноября. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).
Протокол игры
|(1:0) Бирлигея Даниэль 2'
|(2:0) Марин Рэзван 42'
|52' Питтас Яннис (2:1)
|(3:1) Марин Рэзван 80'
|(4:1) Коман Флоринел 83'
Ницэ Флорин 67' ( Тарновану Стефан ( 67') • Рациу Андрей • Дрэгушин Раду 67' ( Буркэ Андрей ( 67') • Пашкану Александру • Банку Никусор • Марин Рэзван • Марин Мариус 67' ( Шут Адриан ( 67') • Олару Дариус 67' ( Коман Флоринел ( 67') • Хаджи Янис • Бирлигея Даниэль • Михэйлэ Валентин 84' ( Митрицэ Александру ( 84')
Запасные: Дрэгуш Денис • Алибек Денис • Сава Рэзван • Сореску Деян • Илие Матей • Маня Кристьян • Микулеску Давид
Деметриу Деметрис • Каро Андреас 16' 46' ( Антониу Минас ( 46' ) • 52'Андреу Стелиос • Лайфис Константинос 74' • 77'Коррейя Андерсон • Лойзу Лойзос • Шполярич Данило 46' ( Питтас Яннис ( 46') • Артиматас Костакис • Какулис Андроникос 46' ( Харалампус Харалампос ( 46') • Ционис Маринос 74' ( Макрис Андреас ( 74') • Сотириу Пиерос 79' ( Панайоту Николас ( 79')
Запасные: Сотириу Руэль • Сьелис Христос • Михаил Неофитос • Малл Джоэл • Сациас Яннис
18 ноября. Стадион "Национальный стадион (Бухарест)".
Протокол игры
|(1:0) Яшари Мухаррем 5'
Мурич Ариянет • 89'Хадергьонай Флорент • Красники Илир • Алити Фидан • Войвода Мергим • Жегрова Эдон 79' ( Асллани Фисник ( 79') • Реджбекай Элвис • 37'Бериша Валон 46' ( Бютюки Зюмер ( 46') • Яшари Мухаррем • 45'Рахмани Альбион 46' ( Эмерлаху Линдон ( 46') • Мурики Ведат 79' ( Хоти Анди ( 79')
Запасные: Муслия Флоран • Садриу Леард • Бекай Висар • Авдыли Илир • Baton Zabergja • Art Smakaj
Гертмонас Эдвинас • Сирвис Пиюс • 25'Гирдвайнис Эдвинас • Уткус Эдгарас • Милашюс Титас • Сливка Выкинтас • Гинейтис Гвидас • Воробьев Модест 79' ( Янсонас Ромуалдас ( 79') • Ласицкас Юстас • Паулаускас Гитис • Черных Фёдор 60' ( Голубицкас Паулюс ( 60')
18 ноября. Стадион "Фадиль Вокри".
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