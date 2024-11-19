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Нет Роналду – нет победы: Португалия и Хорватия сыграли вничью, вместе отправившись в плей-офф Лиги наций

19 Ноября 2024 • 00:45 Комментировать
Хорватия
1:1
Португалия
окончен

Сборные Хорватии и Португалии сошлись в рамках Лиги наций. Матч 6-го тура состоялся 18 ноября в Загребе.

Протокол игры  
Хорватия1:1Португалия
  33'Фелиш Жоау (0:1)
(1:1) Гвардиол Йошко66'  
Ливакович ДоминикШутало ЙосипЧалета-Цар ДуеГвардиол ЙошкоПеришич Иван 58' (Сучич Лука ( 58') Модрич Лука 78' (Моро Никола ( 78') Ковачич Матео 46' (Якич Кристиян ( 46') Соса Борна 46' (Пашалич Марио ( 46') Крамарич АндрейМатанович Игорь 63' (Будимир Анте ( 63') Батурина Мартин
Запасные: Пашалич МаркоКотарски ДоминикВлашич НиколаПьяца МаркоОршич МиславПонграчич МаринИвушич Ивица
Са ЖозеАраужу Томаш 63' (Джало Тьягу ( 63') Вейга РенатуМендеш Нуну 80' (Далот Диогу ( 80') Семеду НелсонОтавио Эдмилсон 71' (Консейсау Франсишку ( 71') Невеш ЖоауВитинья IIКанселу ЖоауФелиш ЖоауЛеау Рафаэл 71' (Силва Фабио ( 71')
Запасные: Тринкан ФрансишкуСилва РуиКенда ДжованниСилва АнтониуСаму Кошта
18 ноября. Стадион "Полюд" (Сплит).
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Криштиану Роналду и компания досрочно выиграли свой квартет, а в последнем туре так проехались по Польше, что после отвратительного первого тайма умудрились накидать сопернику пять мячей во втором. Сам КриРо оформил дубль и голевую передачу. А вот на матч против Хорватии уже не появился. Вместе с Бернарду Силвой и Нету Криштиану Роналду заранее покинул расположение сборной Португалии.

Ещё и Бруну Фернандеш пропускал матч из-за дисквалификации, так что состав португальцев напоминал полурезервный. Но отсутствие звёзд не помешало европейским бразильцам в Хорватии, они вполне себе бодро двигались и атаковали даже лучше команды Модрича. Особенно хорош был Рафаэл Леау, получивший свободу.

То он в дриблинге заработает перспективный корнер, то пробьёт после сольного прохода. Правда, оба раза Ливакович вышел победителем в дуэлях – и прострел прервал, и удар парировал. Но не смог ничего поделать он после удара Фелиша. Витинья сумасшедшей диагональю со своей половины поля запустил в прорыв Жоау. Тот вывалился на голкипера и пробил под ним – 0:1. Арбитры посмотрели ещё повтор и убедились, что офсайда не было.

Хорваты включились только после пропущенного гола. Матанович после похожего заброса тоже получил выход один на один, но пробил точно в голкипера. Следом Крамарич удачно поймал отскок после подачи и выноса, пальнул с ходу – попал в штангу. Особенно мощно ощущалась мощь хорватских атак по истечении часа игры. «Шашечные» навалились знатно, а португальцы дрогнули.

Сучич с правого фланга вырезал очень похожую диагональ на ту, что выдал Витинья в первом тайме. Его заброс тоже стал голевым – Йошко Гвардиол пробил точно и побежал радоваться. После гола тоже включилась проверка, но вот исход был другой: у хорвата зафиксировали офсайд. Однако Йошко не расстроился. Ровно через четыре минуты он отличился вновь, на сей раз по правилам. И опять справа пошла подача, только после кросса Якича Гвардиолу пришлось заталкивать мяч в створ почти с нулевого угла. Получилось – 1:1.

Несмотря на равный счёт, игра не закрылась. Под занавес матча команды ещё успели обменяться острыми моментами. Нуну Мендеш замкнул дальнюю штангу и пробил в касание – Ливакович ногой отвёл угрозу. Из-за пределов штрафной площади Пашалич бил прицельно – Са ответил вратарским спасением. Ещё и Будимир попал в штангу в компенсированное время. В этом обмене ударами матч и завершился. Португалия и Хорватия играют вничью и вместе выходят в плей-офф Лиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Хорватии

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