Датчане выстояли в матче со сборной Сербии и остались вторыми

Национальные команды Сербии и Дании в очном поединке сражались за второе место в группе А4 Лиги наций.

На первых минутах Андрия Живкович после навеса с левого фланга неожиданно получил мяч на дальней штанге и пробивал в упор, но вратарь парировал угрозу. После навеса со штрафного мяч пришел на дальнюю штангу к Миккелю Дамсгору, тот пробил с угла вратарской, голкипер, уже находясь на газоне, зацепил снаряд, а Александар Митрович бисиклетой выбил мяч из пустого створа. Быстрая атака удалась датчанам, Юссуф Поульсен с левого края штрафной пробил в дальний угол, однако кипер вытащил тяжелейший мяч. Душан Влахович протащил мяч до штрафной соперника, обыграв пару защитников, однако удар из пределов штрафной сумел отразить вратарь. Живкович получил мяч на правом фланге после отличной диагонали и навесил на дальнюю штангу, Митрович пробил головой с линии вратарской, однако мяч прошел чуть выше створа.

0:0 - счёт в пользу датчан, которые со второго места идут в весенний плей-офф, сербы в стыках будут отстаивать право остаться в лиге А.