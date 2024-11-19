Второй состав у Испании тоже задорный: «Фурия роха» накидала Швейцарии три мяча в матче с тремя пенальти

Сборные Испании и Швейцарии сошлись в заключительном туре группового этапа Лиги наций в рамках группы 2 Лиги А на Канарских островах. Победитель квартета принимал последнюю команду группы. Триумфатор последнего чемпионата Европы встречался дома с четвертьфиналистом того турнира.

Оступившись разок на старте Лиги наций, Испания затем одержала четыре победы подряд. «Оступившись» здесь значит «сыграв вничью с Сербией». Как раз в следующем матче – выездном – «фурия роха» разгромила швейцарцев. Те за пять туров ни разу не выиграли, но хотя бы двумя последними результатами перед поездкой на Канары у них получились ничьи – с датчанами и сербами. Перед отчётным матчем уже точно было известно, что Швейцария следующий розыгрыш Лиги наций проведёт в Лиге B.

Этот турнир и так считается многими наполовину товарищеским, а когда ты уже выполнил все задачи на групповом этапе, сама ситуация подсказывает тебе прибегнуть к экспериментам. Речь о сборной Испании, досрочно выбравшейся в плей-офф. Луис де ла Фуэнте выпустил в старте нескольких привычных лиц – Альваро Морату, Фабиана Руиса, Педри. А проникались духом «красной фурии» Алехандро Ремиро, Айтор Паредес, Оскар Мингеса, Йереми Пино, Марк Касадо.

Новому составу пиренейцев было что доказывать, ну и вообще им надо было нарабатывать связи, хотя техничное взаимодействие у испанцев и так в крови. У швейцарцев тоже произошло значительное обновление состава. На первых минутах было много угловых, после одного из них неточно пробил головой Мингеса. Похожими дальними ударами с интервалом в несколько минут обменялись Нико Уильямс и Симон Зом – выше створа. Дальний удар Гримальдо был отражён Мвого.

Вратарь гостей чудил в некоторых эпизодах, но везло ему, и даже пенальти от Педри он отразил. Другое дело, что затем ударил Нико Уильямс, отбил Фройлер, а в сетку добавил мяч Йереми Пино, забивший впервые с позапрошлого сезона (1:0). Это произошло на второй минуте после получаса игры. Одиннадцатиметровый был назначен за то, что Рикардо Родригес в своей штрафной сфолил на Морате. Один ветеран нарушил там правила против другого.

Такая сборная Испании не владела запасом прочности и вполне могла пропустить ответный гол ещё в первом тайме. Будь поточней Кутеса – имел бы шанс отличиться издали ближе к перерыву. Между таймами де ла Фуэнте произвёл замену вратаря – дал поиграть отмечавшему 27-летие Роберту Санчесу. Кроме того, появился у хозяев на поле Омородион, зарекомендовавший себя в «Порту». С другой стороны, Мурат Якин выпустил в том числе Монтейру, который позднее сделал счёт равным.

Но до того Джоэл не использовал другой момент. Последовал у гостей заброс на правый фланг, Айтор Паредес рухнул на газон, а подхвативший мяч Монтейро пробил низом мимо дальнего угла створа. Испанцы ответили тем, что Фабиан Руис пробил по позиции Мвого. Кроме того, Руис забросил влево на Гримальдо, и тот скинул на Нико Уильямса, слабо переправившего мяч в руки вратаря. Как Монтейро установил на табло 1:1? Устроил проход с правого фланга и разобрался не только с обороной испанцев, но и с Робертом Санчесом, который откровенно не выручил.

На поле уже находился Бриан Хиль, чей миссией также стал первый гол за сборную после выхода на замену. Монтейро с Фройлером замешкались в своей штрафной, и отобравший мяч Хиль поразил правый угол (1:2). Педри ещё мог реабилитироваться за незабитый пенальти, но ударил выше створа с хорошего паса Хиля. Потом Испания отпустила хватку и была наказана пенальти. Фабиан Руис сфолил против Сьерро, и Зекири с точки поразил левый угол. Роберт Санчес не угадал, куда надо было падать. 2:2.

Айтор Паредес мог принести победу хозяевам в компенсированное время, однако пробил головой в руки Мвого после навеса Гримальдо слева. Брайан Сарагоса также мог оформить испанцам победу – и он сделал это, забив дебютный гол за сборную. Сарагоса сам заработал пенальти (сфолил Сьерро) и сам реализовал его в левый угол. 3:2. А гости и тут едва не отыгрались! Мвого пошёл вперёд на подачу углового и сделал скидку пяткой, только некому замкнуть было. Победа второго состава «красной фурии» с разницей в один мяч.

Кирилл Иванцов