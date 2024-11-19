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Белорусы остались на третьем месте, не сумев одолеть болгар

19 Ноября 2024 • 00:41 Комментировать
Люксембург
2:2
Северная Ирландия
окончен

Сборной Беларуси нужно было обыгрывать на выезде болгар, чтобы зацепиться за второе место в группе С3 Лиги наций.

На седьмой минуте хозяева разыграли быструю атаку, и Александар Колев ее завершил в два касания, поразив дальний угол, но там был явный офсайд. Вскоре Марин Петков издали зарядил в створ, вратарь не зафиксировал мяч в руках, а Василь Панайотов сыграл на добивании расторопнее опекуна - 1:0. В ответ прострел справа на ближнюю штангу, и Валерий Громыко умудрился примерно с метра не переиграть голкипера.

Во втором тайме рейд Геори Миланова завершился навесом и срезкой от Валерия Бочерова, в итоге голкипер с трудом перевел мяч в перекладину. На 70-й минуте Евгений Яблонский доставил мяч на левый край штрафной, где неприкрытый Юрий Ковалёв в два касания отправил сферу в дальний угол - 1:1. Однако ничья оставила белорусов на третьем месте позади болгар.

В параллельном матче победители группы, футболисты из Северной Ирландии не удержали победный счет в споре с Люксембургом - 2:2.

Протокол игры  
Болгария1:1Беларусь
(1:0) Панайотов Василь12'  
  70'Мартынович Александр (1:1)
Митов ДимитарПопов Виктор  77'Петков АлексПетров СимеонНюрнбергер Фабиан  31'Краев АндрианМиланов Георги  56' 75' (Русев Георги ( 75') Панайотов ВасильКирилов Радослав 76' (Ахмедов Ахмед ( 76') Петков Марин 88' (Атанасов Живко ( 88') Колев Александар 76' (Крастев Филип ( 76')
Запасные: Илиев ИлианМинчев МартинИванов Станислав IIIПетков ЛукасВуцов СветославМинков НиколайАнтов ВалентинИлиев Пламен
Лапоухов ФёдорМартынович АлександрПолитевич Сергей  85'Поляков Денис 59' (Забелин Павел ( 59') Карпович Сергей  62'Прищепа Дмитрий  10' 46' (Ковалёв Юрий ( 46') Эбонг Макс  53'Бочеров Валерий 59' (Антилевский Дмитрий ( 59') Лисакович ВиталийГромыко Валерий 59' (Яблонский Евгений ( 59'  64') Шикавка Евгений 73' (Савицкий Павел ( 73')
Запасные: Павлюченко ПавелБарковский ГерманПлотников МаксимДемченко Никита ЮрьевичВолков ЗахарКлимович ВладиславСелява Александр
18 ноября. Стадион "Васил Левски".
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Протокол игры 
Люксембург2:2Северная Ирландия
  19' Прайс Айзек (0:1)
  50' Брэдли Конор (0:2)
(1:2) Корач Сеид 72'  
(2:2) Родригеш Жерсон 75'  
Кардосо Тьяго Перейра   74' (Шон Ральф (   74' Бонерт Флориан   74'  Корач Сеид  Карлсон Дирк   82' (Мартинш Марвин (   82' Жанс Лоран  Морейра Томаш  Баррейро Леандро   56' (Махмутович Энес (   56' Мартинс Кристофер  Пинту Мика   56' (Олесен Матиас (   56' Родригеш Жерсон  Синани Данел
Запасные: Герсон Ларс  Курчи Алессио   80'  Тилль Себастьян  Фокс Лукас  Омосанья Майкл  Джогович Элдин  Рупиль Тимоте  Д'Анцико Кевин
Чарльз Пирс  Хьюм Трай   80'  Баллард Дэниэл  Руаири Макконвилль  Спенсер Броди   41'  Брэдли Конор  Чарльз Ши  Маккэнн Алистер   76' (Рид Джейми II (   76' Гелбрейт Итан  Чарльз Дион   76' (Сэвилл Джордж (   76' Прайс Айзек
Запасные: Балмер Кофи  Смит Пол III  Саутвуд Люк  Лайонс Брэдли  Маршалл Каллум  Девенни Джастин  Бонис Ли  Мадженнис Джош  Томпсон Джордан  Пикок-Фаррелл Бэйли
 18 ноября. Стадион "Стад де Люксембург".
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