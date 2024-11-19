Белорусы остались на третьем месте, не сумев одолеть болгар

Сборной Беларуси нужно было обыгрывать на выезде болгар, чтобы зацепиться за второе место в группе С3 Лиги наций.

На седьмой минуте хозяева разыграли быструю атаку, и Александар Колев ее завершил в два касания, поразив дальний угол, но там был явный офсайд. Вскоре Марин Петков издали зарядил в створ, вратарь не зафиксировал мяч в руках, а Василь Панайотов сыграл на добивании расторопнее опекуна - 1:0. В ответ прострел справа на ближнюю штангу, и Валерий Громыко умудрился примерно с метра не переиграть голкипера.

Во втором тайме рейд Геори Миланова завершился навесом и срезкой от Валерия Бочерова, в итоге голкипер с трудом перевел мяч в перекладину. На 70-й минуте Евгений Яблонский доставил мяч на левый край штрафной, где неприкрытый Юрий Ковалёв в два касания отправил сферу в дальний угол - 1:1. Однако ничья оставила белорусов на третьем месте позади болгар.

В параллельном матче победители группы, футболисты из Северной Ирландии не удержали победный счет в споре с Люксембургом - 2:2.