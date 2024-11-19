Сборная Шотландии в компенсированное время выбила поляков в лигу В

Сборные Польши и Шотландии во вторник бились за право избежать вылета во второй по силе дивизионе Лиги наций. Команды порадовали болельщиков открытым футболом, чему способствовал быстрый гол Джона Макгинна уже на третьей минуте поединка. Также под конец первого тайма из-за штрафной Билли Гилмор зарядил в перекладину.
На 59-й минуте уже поляки сыграли просто здорово, и Камиль Пёнтковски дальним выстрелом поразил ворота - 1:1. А ничейный счет устраивал поляков благодаря результату 3:2 в первой встрече команд. На третьей добавленной минуте Эндрю Робертсон головой вырвал победу для гостей - 1:2. Сборная Шотландии выгрызла третье место, а поляки сразу вылетели в лигу В.
Протокол игры
|3'Макгинн Джон (0:1)
|(1:1) Пёнтковски Камиль59'
|90'Робертсон Эндрю (1:2)
Скорупски Лукаш•Пёнтковски Камиль•Валюкевич Себастьян•Кивёр Якуб•Каминьски Якуб63' (Пухач Тымотеуш (63') •Шиманьски Себастьян•Модер Якуб46' (Слиш Бартош (46') •Зелиньски Пётр• 79'Залевски Никола•Букса Адам•Свидерски Кароль75' (Урбаньски Кацпер (75')
Гордон Крейг•Ралстон Энтони76' (Голд Райан (76') •Сауттар Джон•Хэнли Грант•Робертсон Эндрю•Гилмор Билли87' (Армстронг Стюарт (87') •Маклин Кенни• 31'Доак Бен66' (Шенклэнд Лоуренс (66') •Мактоминай Скотт76' (Девлин Никки (76') •Макгинн Джон• 90'Дайкс Линдон66' (Кристи Райан (66') 70'
18 ноября. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
Бан пользователя