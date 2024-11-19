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Лига наций УЕФА

Сборная Шотландии в компенсированное время выбила поляков в лигу В

19 Ноября 2024 • 00:40 Комментировать
Польша
1:2
Шотландия
окончен

Сборные Польши и Шотландии во вторник бились за право избежать вылета во второй по силе дивизионе Лиги наций. Команды порадовали болельщиков открытым футболом, чему способствовал быстрый гол Джона Макгинна уже на третьей минуте поединка. Также под конец первого тайма из-за штрафной Билли Гилмор зарядил в перекладину.

На 59-й минуте уже поляки сыграли просто здорово, и Камиль Пёнтковски дальним выстрелом поразил ворота - 1:1. А ничейный счет устраивал поляков благодаря результату 3:2 в первой встрече команд. На третьей добавленной минуте Эндрю Робертсон головой вырвал победу для гостей - 1:2. Сборная Шотландии выгрызла третье место, а поляки сразу вылетели в лигу В.

Протокол игры  
Польша1:2Шотландия
  3'Макгинн Джон (0:1)
(1:1) Пёнтковски Камиль59'  
  90'Робертсон Эндрю (1:2)
Скорупски ЛукашПёнтковски КамильВалюкевич СебастьянКивёр ЯкубКаминьски Якуб 63' (Пухач Тымотеуш ( 63') Шиманьски СебастьянМодер Якуб 46' (Слиш Бартош ( 46') Зелиньски Пётр  79'Залевски НиколаБукса АдамСвидерски Кароль 75' (Урбаньски Кацпер ( 75')
Запасные: Пёнтек КшиштофГургул МихалМарчук ДоминикКапустка БартошБулка МарцинБогуш МатеушДронговски БартломейВетеска МатеушАнтони Козубал
Гордон КрейгРалстон Энтони 76' (Голд Райан ( 76') Сауттар ДжонХэнли ГрантРобертсон ЭндрюГилмор Билли 87' (Армстронг Стюарт ( 87') Маклин Кенни  31'Доак Бен 66' (Шенклэнд Лоуренс ( 66') Мактоминай Скотт 76' (Девлин Никки ( 76') Макгинн Джон  90'Дайкс Линдон 66' (Кристи Райан ( 66'  70')
Запасные: Конуэй ТоммиМаккенна СкоттХендри ДжекБаррон КоннорМаккрори РоббиТэйлор ГрэгСликер Киран
18 ноября. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Сборная Шотландии

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