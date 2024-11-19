Сборная Шотландии в компенсированное время выбила поляков в лигу В

Сборные Польши и Шотландии во вторник бились за право избежать вылета во второй по силе дивизионе Лиги наций. Команды порадовали болельщиков открытым футболом, чему способствовал быстрый гол Джона Макгинна уже на третьей минуте поединка. Также под конец первого тайма из-за штрафной Билли Гилмор зарядил в перекладину.

На 59-й минуте уже поляки сыграли просто здорово, и Камиль Пёнтковски дальним выстрелом поразил ворота - 1:1. А ничейный счет устраивал поляков благодаря результату 3:2 в первой встрече команд. На третьей добавленной минуте Эндрю Робертсон головой вырвал победу для гостей - 1:2. Сборная Шотландии выгрызла третье место, а поляки сразу вылетели в лигу В.