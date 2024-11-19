Рабио – о победе над Италией: «Давно мы так не играли»

Центральный полузащитник сборной Франции Адриен Рабио высказался о победе над Италией (3:1).

«Давно мы не играли так, сражаясь на каждом участке поля друг за друга. Нам нужно было победить в два гола, и мы это сделали. Мне понравилось то, как мы сыграли. Конечно, мы хотели отомстить после прошлого матча. Мы ехали на «Сан-Сиро» за победой, прекрасный вечер. Надеюсь, что мы и дальше сможем показывать такой футбол – это истинное лицо сборной Франции», - цитирует Рабио TF1.

Отметим, что в сборную не был вызван лидер атаки французов Килиан Мбаппе. Несколько дней назад подопечные Дешама сенсационно потеряли очки в матче с Израилем (0:0).