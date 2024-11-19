Нагельсманн – о матче с Венгрией: «Ничего страшного, если мы не победим»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящем матче Лиги наций против Венгрии.

Немецкая национальная команда гарантировала себе первую строчку в группе перед заключительным туром. Выездная для бундестим встреча состоится во вторник в 22:45 по московскому времени.

«Ничего страшного не произойдёт, если мы не победим. Думаю, каждый игрок понимает, что у нас не так много матчей, что мы не будем видеться бесчисленное количество раз. Времени мало, мы должны пользоваться возможностями. Нам хотелось бы порадовать хорошей игрой 1000 болельщиков, которые приехали поддержать нас из Германии. Мы должны придерживаться пути, который выбрали», – поведал на пресс-конференции Нагельсманн.