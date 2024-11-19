Барелла – о поражении от Франции: «Главное, что мы в плей-офф»

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла пообщался с журналистами после поражения от Франции (1:3).

«Конечно, это был очень тяжёлый матч, потому что Франция – это очень сильная команда. Мы бились до последней минуты, нужно вынести позитивные моменты из этой игры. Всегда обидно проигрывать, но мы играли неплохо и имели шансы. Некоторые вещи нам нужно улучшить, но в большинстве компонентов мы были хороши. Да, первое место в группе – это было бы приятно, но главное, что нам удалось выйти в плей-офф», - цитирует итальянского полузащитника пресс-служба УЕФА.

По итогам группового этапа Франция заняла первое место, а Италия расположилась на второй строчке.