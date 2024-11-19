Меньян – о победе над Италией: «Можем гордиться собой»

Вратарь сборной Франции Марк Меньян прокомментировал победу над Италией (3:1).

«Не знаю, спас ли я команду своим сейвом в концовке матча, но это прекрасное чувство. Мне очень нравится делать сейвы, когда они важны для команды и имеют решающее значение. Не было ничего важнее, чем победа над Италией в гостях, мы реабилитировались за первый круг. Вся команда может гордиться собой, потому что каждый футболист выложился на полную. Когда мы бьёмся друг за друга, то можем покорить любые вершины», - цитирует Меньяна пресс-служба УЕФА.

Победа над Италией позволила Франции занять первое место в группе.