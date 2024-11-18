Мойзе Кин – о поражении от Франции: «Не сомневаюсь в наших силах»

Нападающий сборной Италии Мойзе Кин прокомментировал поражение от Франции (1:3).

«Да, у меня был шанс в концовке, но Меньян сыграл здорово. К сожалению, результат не в нашу пользу, но всё что мы можем сделать – это извлечь урок из поражения. Это был сложный матч, потому что они не давали свободного пространства в обороне. Но я по-прежнему не сомневаюсь в наших силах», - цитирует Кина пресс-служба УЕФА.

После поражения от Франции сборная Италии опустилась на второе место в турнирной таблице, подопечные Спаллетти уступили французам лишь по дополнительным показателям, у обоих коллективов по 13 очков после шести туров.