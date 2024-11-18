Нагельсманн высказался о Сане

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о вингере Лерое Сане.

«В последнем матче Сане был глотком свежего воздуха. Всем давно известно, что он способен на многое, но нужно доказывать это на поле. В матче со сборной Венгрии он получит больше игрового времени, надеюсь, что Лерой снова покажет высокий уровень игры», - цитирует Нагельсманна Get German Football News.

Сане отметился забитым мячом в матче против Боснии и Герцеговины, это первый гол для вингера за сборную Германии за последние 14 месяцев.

Напомним, что изначально Сане не был вызван в сборную Германии на матчи Лиги наций, Нагельсманн дал шанс Лерою только после травмы Ундава.