Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал поражение от Израиля (0:1) в рамках Лиги наций.

«Мне кажется, что мы потеряли порядка 20 человек за турнир, ещё двое травмировались сейчас. На поле выходит команда, которая никогда не играла друг с другом, не тренировалась. Думаю, что мы здорово начали, но итоговый результат, конечно, нас не устраивает, мы разочарованы. Это хороший урок для нас, что является частью нашего плана, важно сделать правильные выводы», - цитирует Тедеско пресс-служба УЕФА.

Бельгия заняла третье место в группе, опередив Израиль лишь по дополнительным показателям.