Сборная Португалии огласила состав на матч с хорватами, Роналду уехал из сборной досрочно

Национальная сборная Португалии вечером понедельника будет играть гостевой матч против сборной Хорватии на выезде. «Европейские бразильцы» огласили за час до поединка свой состав на встречу:

Са, Семеду, Араужу, Вейга, Канселу, Отавио, Невеш, Витинья, Мендеш, Фелиш, Леау.

Отметим, что главная звезда сборной Криштиану Роналду досрочно покинул расположение команды, поэтому его нет даже в заявке.

Ранее сборная Хорватии огласила свой стартовый состав на эту встречу.

Текстовую трансляцию грядущего матча проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 22:45, время московское.