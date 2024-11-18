Модрич и Перишич сыграют со сборной Португалии с первых минут

Стал известен состав национальной сборной Хорватии на матч против команды Португалии в рамках шестого тура Лиги наций УЕФА. Он выглядит следующим образом:

Ливакович, Шутало, Чалета-Цар, Гвардиол, Перишич, Модрич, Соса, Ковачич, Крамарич, Батурина, Матанович.

Капитанскую повязку наденет хавбек «шашечных» Лука Модрич.

Напомним, что хорваты в турнирной таблице идут на втором месте. Первое место балканская команда точно не займёт, отставание от лидирующей строчки – шесть баллов. Отрыв от третьего-четвёртого мест – три балла.

Текстовую трансляцию этого поединка проведёт наш портал.