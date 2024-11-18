Гордон – о Карсли: «Под его влиянием я чувствую себя лучшим игроком в мире»

Полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон высказался о работе с временным главным тренером сборной Англии Ли Карсли.

«Под его влиянием я чувствую себя лучшим игроком в мире, это придаёт мне уверенность. Ли очень многое сделал для меня как на поле, так и за его пределами, буду всегда благодарен ему за это. Просто хочу пожелать ему удачи во всём, что он делает», - цитирует Гордона пресс-служба УЕФА.

Напомним, что уже в январе новым главным тренером сборной Англии станет Томас Тухель, в последнем матче под руководством Карсли англичане разгромили сборную Ирландии со счётом 5:0, а Гордон отметился дебютным забитым голом.