Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Гордон – о дебютном голе за сборную Англии: «Чудесно»

18 Ноября 2024 • 21:24 Комментировать
Англия
5:0
Ирландия

Вингер сборной Англии Энтони Гордон прокомментировал победу над Ирландией (5:0).

«В перерыве я сказал команде, что нам не нужно волноваться, потому что  соперник не выдержит такого темпа все 90 минут. Это просто невозможно. Мы спокойно разобрались, когда они устали.

Дебютный гол за Англию? Чудесное чувство. Я очень долго ждал этого, у меня было несколько моментов, которые не удалось использовать, поэтому приятно увидеть мяч в сетке», - цитирует Гордона пресс-служба УЕФА.

По итогам группового этапа сборная Англии вышла в плей-офф с первого места, опередив в своей группе сборную Греции по дополнительным показателям.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Энтони Гордон

Новости по матчу

Сегодня, 18 Ноября
21:34
Гордон – о Карсли: «Под его влиянием я чувствую себя лучшим игроком в мире»
21:24
Гордон – о дебютном голе за сборную Англии: «Чудесно»
05:10
Кейн оценил работу Карсли в сборной Англии
03:20
Карсли высказался о Тухеле, который заменит его в сборной Англии
00:07
Беллингем получил награду лучшему игроку матча Англия – Ирландия
17 Ноября
23:06
Кейн поделился ожиданиями от прихода Тухеля в сборную Англии
22:38
Карсли подвёл итоги своей работы в сборной Англии 1
22:28
Кейн прокомментировал победу Англии со счётом 5:0
22:20
Сборная Англии установила личный рекорд в матче с Ирландией
22:04
Кейн продлил впечатляющую серию реализованных пенальти
21:52
Сборная Англии за пять (!) минут устроила разгром Ирландии и заработала повышение в Лигу А
18:49
Кейн – в основе сборной Англии на последний матч при Карсли
11:02
​Англия – Ирландия: эксперты дали прогноз на исход матча Лиги наций
09:43
Прогноз на точный счёт матча Англия — Ирландия Лиги наций — 17 ноября 2024
09:00
Англия – Ирландия: Возможные стартовые составы на принципиальный матч в Лиге наций
02:08
Англия - Ирландия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Ноября
22:59
Актуальная ставка и прогноз на матч Англия — Ирландия Лиги наций УЕФА — 17 ноября 2024
15 Ноября
21:17
Ставка и прогноз на матч Англия — Ирландия Лиги наций УЕФА — 17 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» Сане выбрал новый клуб Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед» Тренер Португалии Мартинес высказался о Роналду Аморим назвал главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед» Анчелотти принял решение по «Реалу» Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней «Барселона» готовит звёздный трансфер – есть четыре кандидата
Спортивные новости
«Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Олимпийский чемпион Редькин отреагировал на финиш Халили и Серохвостова в масс-старте на Кубке МЛКБ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.11.24 в 22:45
Сербия Сербия
Дания Дания
2.95 3.30 2.42
Видео
18.11.24 в 22:45
Люксембург Люксембург
Северная Ирландия Северная Ирландия
3.35 3.25 2.20
Видео
18.11.24 в 22:45
Польша Польша
Шотландия Шотландия
2.09 3.45 3.45
Видео
18.11.24 в 22:45
Лихтенштейн Лихтенштейн
Сан-Марино Сан-Марино
1.73 3.50 5.80
Видео
18.11.24 в 22:45
Болгария Болгария
Беларусь Беларусь
1.68 3.60 5.40
Видео
18.11.24 в 22:45
Хорватия Хорватия
Португалия Португалия
3.20 3.35 2.22
Видео
18.11.24 в 22:45
Испания Испания
Швейцария Швейцария
1.48 4.40 6.40
Видео
18.11.24 в 22:45
Румыния Румыния
Кипр Кипр
1.21 6.20 13.00
Видео
18.11.24 в 22:45
Косово
Литва Литва
1.33 5.20 8.40
Видео
19.11.24 в 22:45
Чехия Чехия
Грузия Грузия
1.81 3.80 4.10
Видео
19.11.24 в 22:45
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Нидерланды Нидерланды
5.80 4.30 1.53
Видео
19.11.24 в 22:45
Уэльс Уэльс
Исландия Исландия
1.66 3.70 5.40
Видео
19.11.24 в 22:45
Албания Албания
Украина Украина
3.10 3.35 2.28
Видео
19.11.24 в 22:45
Швеция Швеция
Азербайджан Азербайджан
1.17 7.40 15.00
Видео
19.11.24 в 22:45
Черногория Черногория
Турция Турция
5.80 4.50 1.50
Видео
19.11.24 в 22:45
Словакия Словакия
Эстония Эстония
1.23 6.30 12.50
Видео
19.11.24 в 22:45
Венгрия Венгрия
Германия Германия
5.20 4.20 1.59
Видео
19.11.24 в 22:45
Мальта Мальта
Андорра Андорра
1.60 3.55 6.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Ноября
21:34 · Лига наций УЕФА
Гордон – о Карсли: «Под его влиянием я чувствую себя лучшим игроком в мире»
21:24 · Лига наций УЕФА
Гордон – о дебютном голе за сборную Англии: «Чудесно»
21:03 · Лига наций УЕФА
Кубарси, Педри и Мората – в старте сборной Испании на матч со швейцарцами
18:50 · Лига наций УЕФА
​Наставник сборной Ирландии: «Трудно оправдать поражение 0:5»
18:38 · Лига наций УЕФА
Зелиньски не стал извиняться за фото с Роналду
18:19 · Лига наций УЕФА
Сёмин объяснил плохие результаты Черчесова со сборной Казахстана
17:57 · Лига наций УЕФА
Германия выиграла четыре последних матча во Фрайбурге с одинаковым счётом 7:0
17:38 · Лига наций УЕФА
Тухель уже сталкивается с негативом со стороны фанатов сборной Англии
17:25 · Лига наций УЕФА
Мостовой: Гвардиола не лучше Черчесова выступал бы со сборной Казахстана
15:05 · Лига наций УЕФА
Ван Дейк и де Йонг покинули сборную Нидерландов
14:06 · Лига наций УЕФА
Спаллетти рассказал, почему Доннарумма не попал в стартовый состав сборной Италии на игру с Францией
13:42 · Лига наций УЕФА
Лёв вспомнил, как убедил Мусиалу играть за Германию
12:58 · Лига наций УЕФА
Увольнение Тедеско будет дорогим – названа сумма
12:50 · Лига наций УЕФА
Италия так не проигрывала дома с октября 1983 года
05:34 · Лига наций УЕФА
Дешам: «Есть люди, которым я надоел»
05:10 · Лига наций УЕФА
Кейн оценил работу Карсли в сборной Англии
04:46 · Лига наций УЕФА
Димарко – о поражении от Франции: «Мы хорошо сыграли»
04:19 · Чемпионат мира 2026
Киммих оценил перспективы сборной Германии на ЧМ-2026
03:20 · Лига наций УЕФА
Карсли высказался о Тухеле, который заменит его в сборной Англии
03:03 · Италия. Серия А
Дешам: «Тео Эрнандес переживает непростое время»
02:00 · Лига наций УЕФА
Дешам рассказал, за счёт чего Франция обыграла Италию
01:33 · Лига наций УЕФА
Спаллетти оценил игру сборной Италии в последних матчах
01:15 · Лига наций УЕФА
Спаллетти объяснил поражение сборной Италии от Франции
01:03 · Испания. Ла Лига
Ван дер Ваарт – о Френки де Йонге: «Он должен вернуться домой»
00:41 · Лига наций УЕФА
Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией 1
Все новости