Гордон – о дебютном голе за сборную Англии: «Чудесно»

Вингер сборной Англии Энтони Гордон прокомментировал победу над Ирландией (5:0).

«В перерыве я сказал команде, что нам не нужно волноваться, потому что соперник не выдержит такого темпа все 90 минут. Это просто невозможно. Мы спокойно разобрались, когда они устали.

Дебютный гол за Англию? Чудесное чувство. Я очень долго ждал этого, у меня было несколько моментов, которые не удалось использовать, поэтому приятно увидеть мяч в сетке», - цитирует Гордона пресс-служба УЕФА.

По итогам группового этапа сборная Англии вышла в плей-офф с первого места, опередив в своей группе сборную Греции по дополнительным показателям.