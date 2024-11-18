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Лига наций УЕФА

Кубарси, Педри и Мората – в старте сборной Испании на матч со швейцарцами

18 Ноября 2024 • 21:03 Комментировать
Испания
...
Швейцария
1 1.45 X 4.70 2 7.20
Через 1 ч. 1 мин.

Вечером понедельника испанская национальная сборная дома завершает групповой этап Лиги наций поединком с аутсайдером квартета, сборной Швейцарии. За почти два часа до встречи «красная фурия» назвала свой стартовый состав, он выглядит так:

Ремиро, Мингеса, Кубарси, Паредес, Гримальдо, Касадо, Фабиан Руис, Педри, Пино, Мората, Нико Уильямс.

Напомним, что чемпионы Европы в своём квартете Лиги наций перед последним поединком занимают чистое первое место. Со своими 13 очками коллектив уже точно не упадёт ниже первого места, отрыв от второго места составляет весомые шесть баллов.

Матч Испания – Швейцария стартует в 22:45, время московское. Текстовую трансляцию проведёт наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании

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