​Наставник сборной Ирландии: «Трудно оправдать поражение 0:5»

Сборная Ирландии потерпела сокрушительное поражение со счётом 0:5 от англичан в последнем туре Лиги Наций. Ничего не предвещало такую катастрофу в первом тайме, но во второй половине встречи англичане буквально за 5 минут уничтожили команду Ирландии. Принципиальное для ирландцев поражение прокомментировал Хеймир Хадльгримссон, исландский наставник островитян:

- Когда проигрываете со счётом 0:5, не до поисков оправданий. Не буду говорить, что первый тайм мы сыграли очень прилично, но думаю, что мы могли что-то и взять в этом матче. Тяжело, когда теряешь игрока. Думаю, что несмотря на поражение, мы растём сейчас. Я хочу лишь смотреть вперёд и учиться даже на поражениях, делая выводы о том, в чём мы должны прибавить, - цитирует слова Хадльгримссона официальный сайт УЕФА.