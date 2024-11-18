Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

​Наставник сборной Ирландии: «Трудно оправдать поражение 0:5»

18 Ноября 2024 • 18:50 Комментировать

Сборная Ирландии потерпела сокрушительное поражение со счётом 0:5 от англичан в последнем туре Лиги Наций. Ничего не предвещало такую катастрофу в первом тайме, но во второй половине встречи англичане буквально за 5 минут уничтожили команду Ирландии. Принципиальное для ирландцев поражение прокомментировал Хеймир Хадльгримссон, исландский наставник островитян:

- Когда проигрываете со счётом 0:5, не до поисков оправданий. Не буду говорить, что первый тайм мы сыграли очень прилично, но думаю, что мы могли что-то и взять в этом матче. Тяжело, когда теряешь игрока. Думаю, что несмотря на поражение, мы растём сейчас. Я хочу лишь смотреть вперёд и учиться даже на поражениях, делая выводы о том, в чём мы должны прибавить, - цитирует слова Хадльгримссона официальный сайт УЕФА.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирландии Хеймир Хадльгримссон
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» Сане выбрал новый клуб Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед» Тренер Португалии Мартинес высказался о Роналду Аморим назвал главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед» Анчелотти принял решение по «Реалу»
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе ван Нистелроя Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней
Спортивные новости
«Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Олимпийский чемпион Редькин отреагировал на финиш Халили и Серохвостова в масс-старте на Кубке МЛКБ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.11.24 в 22:45
Сербия Сербия
Дания Дания
2.95 3.30 2.42
Видео
18.11.24 в 22:45
Люксембург Люксембург
Северная Ирландия Северная Ирландия
3.35 3.25 2.20
Видео
18.11.24 в 22:45
Польша Польша
Шотландия Шотландия
2.09 3.45 3.45
Видео
18.11.24 в 22:45
Лихтенштейн Лихтенштейн
Сан-Марино Сан-Марино
1.73 3.50 5.80
Видео
18.11.24 в 22:45
Болгария Болгария
Беларусь Беларусь
1.68 3.60 5.40
Видео
18.11.24 в 22:45
Хорватия Хорватия
Португалия Португалия
3.20 3.35 2.22
Видео
18.11.24 в 22:45
Испания Испания
Швейцария Швейцария
1.48 4.40 6.40
Видео
18.11.24 в 22:45
Румыния Румыния
Кипр Кипр
1.21 6.20 13.00
Видео
18.11.24 в 22:45
Косово
Литва Литва
1.33 5.20 8.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Ноября
18:50 · Лига наций УЕФА
​Наставник сборной Ирландии: «Трудно оправдать поражение 0:5»
18:38 · Лига наций УЕФА
Зелиньски не стал извиняться за фото с Роналду
18:19 · Лига наций УЕФА
Сёмин объяснил плохие результаты Черчесова со сборной Казахстана
17:57 · Лига наций УЕФА
Германия выиграла четыре последних матча во Фрайбурге с одинаковым счётом 7:0
17:38 · Лига наций УЕФА
Тухель уже сталкивается с негативом со стороны фанатов сборной Англии
17:25 · Лига наций УЕФА
Мостовой: Гвардиола не лучше Черчесова выступал бы со сборной Казахстана
15:05 · Лига наций УЕФА
Ван Дейк и де Йонг покинули сборную Нидерландов
14:06 · Лига наций УЕФА
Спаллетти рассказал, почему Доннарумма не попал в стартовый состав сборной Италии на игру с Францией
13:42 · Лига наций УЕФА
Лёв вспомнил, как убедил Мусиалу играть за Германию
12:58 · Лига наций УЕФА
Увольнение Тедеско будет дорогим – названа сумма
12:50 · Лига наций УЕФА
Италия так не проигрывала дома с октября 1983 года
05:34 · Лига наций УЕФА
Дешам: «Есть люди, которым я надоел»
05:10 · Лига наций УЕФА
Кейн оценил работу Карсли в сборной Англии
04:46 · Лига наций УЕФА
Димарко – о поражении от Франции: «Мы хорошо сыграли»
04:19 · Чемпионат мира 2026
Киммих оценил перспективы сборной Германии на ЧМ-2026
03:20 · Лига наций УЕФА
Карсли высказался о Тухеле, который заменит его в сборной Англии
03:03 · Италия. Серия А
Дешам: «Тео Эрнандес переживает непростое время»
02:00 · Лига наций УЕФА
Дешам рассказал, за счёт чего Франция обыграла Италию
01:33 · Лига наций УЕФА
Спаллетти оценил игру сборной Италии в последних матчах
01:15 · Лига наций УЕФА
Спаллетти объяснил поражение сборной Италии от Франции
01:03 · Испания. Ла Лига
Ван дер Ваарт – о Френки де Йонге: «Он должен вернуться домой»
00:41 · Лига наций УЕФА
Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией 1
00:39 · Лига наций УЕФА
Сборная Израиля напоследок обыграла бельгийцев
00:32 · Германия. Бундеслига
Киммих пропустит ближайший матч сборной Германии – известна причина
00:07 · Испания. Ла Лига
Беллингем получил награду лучшему игроку матча Англия – Ирландия
Все новости