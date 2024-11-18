Зелиньски не стал извиняться за фото с Роналду

Некоторые польские фанаты остались недовольны тем, что после поражения от Португалии со счётом 1:5 Пётр Зелиньски и Никола Залевски дожидались Криштиану Роналду, чтобы сделать cовместные фотографии. Комментарий по поводу шумихи дал сам Зелиньски.

«Мы с Николой подошли и попросили сделать фото, вот и всё. Мне не интересно, что происходит в социальных сетях. Для меня Роналду – один из лучших футболистов в истории. Мне захотелось сделать фото, что я и сделал. Почему это неприлично?

Мы проиграли, но что мне делать? Прятаться в углу? Я просто подошёл и сделал фото. Не думаю, что сделал что-то неправильное», - цитирует Зелиньски портал Goal.