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Лига наций УЕФА

Сёмин объяснил плохие результаты Черчесова со сборной Казахстана

18 Ноября 2024 • 18:19 Комментировать

Под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана плохо выступила в Лиге наций. В шести играх турнира команда набрала всего лишь одно очко и не забила ни одного гола (0:0, 0:3, 0:4, 0:1, 0:2, 0:5). Как следствие, казахстанцы вылетели из второго по рангу дивизиона Лиги наций.

Своими мыслями по поводу результатов Станислава Черчесова поделился известный тренер Юрий Сёмин. По его словам, эти результаты отражают уровень казахстанского футбола на сегодняшний день.

«В их группе все команды сильнее, поэтому получился такой результат. Когда 11 футболистов соперника сильнее, чем твои, это очень сложно. Любой тренер может оказаться в подобной ситуации, и у него ничего не получится сделать», - цитирует Сёмина Metaratings.

Соперниками сборной Казахстана в группе Лиги наций были Норвегия, Австрия и Словения.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Станислав Черчесов Сборная Казахстана ещё теги
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