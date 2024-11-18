Германия выиграла четыре последних матча во Фрайбурге с одинаковым счётом 7:0

На днях сборная Германии покуражилась в домашнем матче Лиги наций против Боснии и Герцеговины. Команда Юлиана Нагельсманна забила сопернику семь голов и при этом ни разу не пропустила – 7:0.

Журналисты из Kicker обратили внимание на интересный факт – четыре своих последних матча во Фрайбурге Германия выиграла с одинаковым счётом 7:0. Ранее в этом городе с таким же результатом Бундестим громила Кувейт, Мальту и Люксембург.

Во вторник, 19 ноября, сборная Германии проведёт гостевой матч Лиги наций против Венгрии. Команда Нагельсманна досрочно обеспечила себе первое место в своей группе.