Тухель уже сталкивается с негативом со стороны фанатов сборной Англии

С начала 2025 года главным тренером сборной Англии будет Томас Тухель. Немец может готовиться к тому, что на Туманном альбионе он столкнётся с негативом. Как сообщает The Telegraph, после матча против Ирландии около «Уэмбли» английские фанаты скандировали оскорбительную кричалку о немцах, связанную со Второй мировой войной.

Отмечается, что эту кричалку ранее запрещали фанатам сборной Англии. Немецкая полиция даже делала соответствующее предупреждение во время летнего чемпионата Европы.

Ранее выбор Томаса Тухеля на пост тренера сборной Англии критиковали и многие местные экс-футболисты и эксперты. Они возмущены, что должность не получил кто-то из англичан.