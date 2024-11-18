Мостовой: Гвардиола не лучше Черчесова выступал бы со сборной Казахстана

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал комментарий по поводу результатов Станислава Черчесова у руля сборной Казахстана. В шести матчах сезона Лиги наций казахстанцы не выигрывали и даже не забивали (0:0, 0:3, 0:4, 0:1, 0:2, 0:5).

«Гвардиола, как и Черчесов, не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Станислав знал, куда шёл и какой будет результат. Пусть казахи не обижаются на меня, но они ничего никогда не выигрывали, и не выиграют», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Отметим, что следующий сезон Лиги наций сборная Казахстана проведёт в Лиге С. Команда Станислава Черчесова вылетела из Лиги В, финишировав на последней позиции в турнирной таблице своей группы.

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