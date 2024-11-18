Ван Дейк и де Йонг покинули сборную Нидерландов

Сборная Нидерландов готовится к гостевому матчу Лиги наций против Боснии и Герцеговины. Главный тренер «оранжевых» Рональд Куман сообщил о том, что команде не помогут два статусных футболиста - защитник Виргил ван Дейк и полузащитник Френки де Йонг.

«Ван Дейку и де Йонгу будет лучше покинуть лагерь команды. Это решение было принято по медицинским показателям. Интересы футболистов для нас имеют первостепенное значение», - сказал Куман на пресс-конференции.

Матч Босния и Герцеговина – Нидерланды пройдёт во вторник, 19 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.