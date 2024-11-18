Спаллетти рассказал, почему Доннарумма не попал в стартовый состав сборной Италии на игру с Францией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о причинах отсутствия вратаря Джанлуиджи Доннаруммы стартовом составе команды в минувшем матче с Францией.

Ранее сообщалось, что 25-летний Доннарумма подхватил кишечный вирус.

— Он не очень хорошо себя чувствовал. У него были боли в животе, мы пытались что-то сделать с этим, но он почувствовал слабость, — цитирует Спаллетти Football Italia.

Напомним, встреча заключительного тура группового этапа Лиги наций завершилась поражением Италии от Франции со счетом 1:3. Голкипер Гульельмо Викарио, заменивший Доннарумму, стал автором автогола.