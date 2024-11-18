Лёв вспомнил, как убедил Мусиалу играть за Германию

На юношеском уровне атакующий полузащитник Джамал Мусиала представлял и Германию, и Англию. У футболиста был выбор, за кого играть на взрослом уровне, и в марте 2021 года он начал выступать за Германию. Тогдашний тренер Бундестим Йоахим Лёв дал комментарий на этот счёт.

«Оливер Бирхофф и я ездили в Мюнхен. Мы разговаривали с Мусиалой и с его матерью. Он вырос в Англии, где имел друзей и провёл юность. Он выбирал между Англией и Германией. Это был единственный раз за время моей работы тренером сборной, когда я дал обещание игроку. Я сказал, что если он выберет нас, то обязательно сыграет на чемпионате Европы летом 2021 года. Хотя тогда он не играл за «Баварию» стабильно», - сказал Лёв Kicker.

На сегодняшний день Мусиала провёл за сборную Германии 37 матчей. В них футболист забил семь голов и отдал восемь голевых передач.