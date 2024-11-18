Увольнение Тедеско будет дорогим – названа сумма

Сборная Бельгии неважно выступила в Лиге наций, набрав только четыре очка в группе с Францией (13 очков), Италией (13 очков) и Израилем (4 очка). После воскресного поражения от израильтян (0:1) пресса и болельщики заговорили о возможной отставке Доменико Тедеско с поста главного тренера «красных дьяволов».

Впрочем, увольнение Тедеско будет дорогим. Как сообщает в социальных сетях журналист Саша Тавольери, при расставании с тренером Бельгийской федерации футбола придётся заплатить 750 тысяч евро плюс выходные пособия пяти членам тренерского штаба.

Напомним, что в своё время Доменико Тедеско тренировал в России «Спартак».