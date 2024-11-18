Италия так не проигрывала дома с октября 1983 года

В воскресенье вечером сборная Италии потерпела домашнее поражение от Франции в Лиге наций со счётом 1:3. Как следствие, «трёхцветные» финишировали на первом месте в группе, а «скуадра адзурра» довольствовалась второй позицией.

Как сообщает Opta, сборная Италии проиграла домашний официальный матч с разницей в два или более голов впервые с 15 октября 1983 года. Тогда «скуадра адзурра» проиграла Швеции со счётом 0:3 в отборе на чемпионат Европы.

В следующий раз сборная Италии соберётся в марте, когда проведёт четвертьфинальные матчи Лиги наций. Жеребьёвка этой стадии турнира состоится уже в пятницу, 22 ноября.