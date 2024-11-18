Дешам: «Есть люди, которым я надоел»

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о своей работе.

56-летний специалист занимает должность во главе «трёхцветных» с лета 2012 года. В последнее время в СМИ часто ведутся разговоры о напряжённых отношениях тренера с Килианом Мбаппе и другими игроками, также наставника нередко критикуют за стиль игры.

«Ничто не заставит меня потерять самообладание. Да, мы не смогли победить в матче со сборной Израиля, но теперь эта команда обыграла Бельгию.

Я работаю здесь уже 12 лет, и есть люди, которым надоело меня видеть, но значение имеют только игроки. Сейчас наша команда моложе, поэтому футболисты особенно нуждаются в поддержке», – заявил Дешам в интервью после победы над сборной Италии в поединке Лиги наций (3:1).