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Кейн оценил работу Карсли в сборной Англии

18 Ноября 2024 • 05:10 Комментировать
Англия
5:0
Ирландия

Капитан сборной Англии Гарри Кейн дал оценку работе временного тренера Ли Карсли.

В воскресенье англичане разгромили оппонентов из сборной Ирландии, забив пять безответных голов во втором тайме. Для Карсли этот матч стал последним в должности исполняющего обязанности рулевого «трёх львов». С начала нового года к работе приступит Томас Тухель.

«Он был на высоте, как и весь персонал, – высказывается Кейн о вкладе Карсли. – Нелегко переключаться на Лигу наций после Евро – иногда могли возникать проблемы с мотивацией. Я рад, что мы выиграли последний матч и финишировали первыми», – сказал в беседе с ITV форвард «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Кейн Ли Карсли ещё теги

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