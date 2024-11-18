Кейн оценил работу Карсли в сборной Англии

Капитан сборной Англии Гарри Кейн дал оценку работе временного тренера Ли Карсли.

В воскресенье англичане разгромили оппонентов из сборной Ирландии, забив пять безответных голов во втором тайме. Для Карсли этот матч стал последним в должности исполняющего обязанности рулевого «трёх львов». С начала нового года к работе приступит Томас Тухель.

«Он был на высоте, как и весь персонал, – высказывается Кейн о вкладе Карсли. – Нелегко переключаться на Лигу наций после Евро – иногда могли возникать проблемы с мотивацией. Я рад, что мы выиграли последний матч и финишировали первыми», – сказал в беседе с ITV форвард «Баварии».