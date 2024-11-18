Димарко – о поражении от Франции: «Мы хорошо сыграли»

Левый защитник сборной Италии Федерико Димарко прокомментировал поражение своей команды от Франции в Лиге наций (1:3).

Итальянцам хватило бы ничейного исхода, чтобы финишировать на первой строчке в группе, однако «трёхцветные» добыли три очка на «Сан-Сиро» и стали победителями квартета.

«Мы играли хорошо и создали много моментов, но поражение есть поражение. Мы понимаем, что проиграли сильному сопернику, который всегда выступает на высоком уровне. Из этого можно извлечь уроки.

В первые 30 минут мы были не в своей тарелке, но после гола Камбьясо смогли перестроиться – думаю, с тех пор мы в значительной степени контролировали ход игры. Жаль только, что Рабио снова забил, но именно эти детали решают исход матчей», – поведал в интервью RAI Sport Димарко.