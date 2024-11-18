Карсли высказался о Тухеле, который заменит его в сборной Англии

Ли Карсли завершил работу временным тренером сборной Англии.

В воскресенье английская национальная команда взяла верх над Ирландией (5:0) в матче последнего тура Лиги наций. Эта встреча стала последней для Карсли в качестве исполняющего обязанности рулевого «трёх львов» – с января работу начнёт новый постоянный тренер Томас Тухель

После завершения поединка журналисты попросили Карсли высказаться о скором приходе немецкого наставника: «Теперь в Англии больше игроков [готовых играть за сборную]. Я предоставлю Тухелю столько информации, сколько ему потребуется», – заявил в беседе с BBC Карсли.